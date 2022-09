Comprende Iran e Iraq - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comprende Iran e Iraq. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MEDIORIENTE

Significato/Curiosita : Comprende iran e iraq

iran-iraq gli stati uniti e il blocco politico occidentale sostennero direttamente il regime di saddam hussein, fornendo informazioni geografiche e consiglio...

Disambiguazione – se stai cercando l'album dei sempre noi, vedi medio oriente (album). il medio oriente è una regione storico-geografica che comprende... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

