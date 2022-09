Ha il compito di amministrare la giustizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha il compito di amministrare la giustizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MAGISTRATO

Significato/Curiosita : Ha il compito di amministrare la giustizia

Della giustizia (disambigua). coordinate: 41°53'33.2n 12°28'28.6e / 41.892556°n 12.474611°e41.892556; 12.474611 il ministero della giustizia è un dicastero...

Organi dell'ordinamento italiano, ad esempio il magistrato del po, esistito fino al 2002, o il magistrato alle acque). il termine risale al diritto romano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con compito; amministrare; giustizia; Un compito del commesso; Hanno il compito di studiare; È compito del mazziere a poker; Un compito del barbiere; Persone con il compito di amministrare ; Sottufficiale addetto ad amministrare un reparto; amministrare impartendo ordini; amministrare ; Corte Internazionale di giustizia In giro per il mondo; Condizione idealizzata di giustizia e benessere; La dea greca dispensatrice di vendetta e giustizia ; La località presso Mantova in cui furono giustizia ti numerosi patrioti mazziniani; Cerca nelle Definizioni