La classica città stato dell antica Grecia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La classica città stato dell antica Grecia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : POLIS

Significato/Curiosita : La classica citta stato dell antica grecia

Con il termine antica grecia (o anche grecia antica) si indica la civiltà sviluppatasi nella grecia continentale, in albania costiera, nelle isole del...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi polis (disambigua). con il termine polis (in greco antico: p, «città»; plurale pe, póleis)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con classica; città; stato; dell; antica; grecia; Il Nicolas pittore francese d ispirazione classica ; Una classica esibizione musicale del 1 gennaio; Una classica meta per chi risale la Norvegia; Il Roberto della danza classica ; La città di Giulietta; La città dell Atalanta; La città campana in cui si fabbricano campane; La città sarda di un eroica brigata; L isola che forma lo stato africano con Principe; La capitale dello stato egiziano; Lo stato che ha per capitale Dacca; Lo stato fisico dal volume fisso ma forma mutevole; Rinomata spiaggia dell a Basilicata; L insieme dell e dottrine mistiche dell Ebraismo; La registra uno strumento dell aereo; L arciere dell o Zodiaco; antica mente il «velocifero» era un..; Il lago antica mente detto Sabatino; L antica mera del medico; Iscrizione funebre nell antica Roma; Erano feste dell antica grecia ; Relativo alla regione tra Albania e grecia ; Unità di massa dell Antica grecia pari a 26 kg; Isola della grecia nell Egeo orientale; Cerca nelle Definizioni