Clapton, chitarrista blues e rock - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : ERIC

Significato/Curiosita : Clapton, chitarrista blues e rock

Britannico. soprannominato slowhand ("mano lenta"), clapton è annoverato fra i chitarristi blues e rock più famosi e influenti. nell'arco della sua lunga carriera...

eric – nome proprio di persona inglese e svedese maschile eric – personaggio della serie animata i fantaeroi eric – personaggio dei romanzi di anne rice...

