Città dell Umbria ricordata per le maioliche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città dell Umbria ricordata per le maioliche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DERUTA

Significato/Curiosita : Citta dell umbria ricordata per le maioliche

Campionario di fabbrica del cima (consorzio italiano maioliche artistiche) e società maioliche deruta. negli anni ottanta e novanta del xx secolo assistiamo...

Da queste ultime accezioni sembra aver avuto origine il nome déruta. le origini di deruta rimangono in parte oscure. lo storico e annalista felice ciatti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

