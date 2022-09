La città dell Atalanta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città dell Atalanta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BERGAMO

Significato/Curiosita : La citta dell atalanta

L'atalanta bergamasca calcio, meglio nota come atalanta, è una società calcistica italiana con sede nella città di bergamo. milita in serie a, la massima...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bergamo (disambigua). bergamo (ipa: ['brgamo], ascolta[·info]; bèrghem, ['bgm], in dialetto bergamasco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con città; dell; atalanta; La città campana in cui si fabbricano campane; La città sarda di un eroica brigata; La città ligure con il museo Amedeo Lia; città dell Umbria ricordata per le maioliche; Il Paese dell e piramidi; Un Gianluca dell a canzone; La mèta dell a nostra gita Fermo; Il recipiente dell a carne pronta da mangiare; Così sono detti i bergamaschi dell atalanta ; La città in cui gioca l atalanta calcio; Così vengono chiamati i calciatori dell atalanta ; La città dell atalanta ; Cerca nelle Definizioni