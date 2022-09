La città campana in cui si fabbricano campane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città campana in cui si fabbricano campane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOLA

Significato/Curiosita : La citta campana in cui si fabbricano campane

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nola (disambigua). nola è un comune italiano di 34 123 abitanti della città metropolitana di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nola (disambigua). nola è un comune italiano di 34 123 abitanti della città metropolitana di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con città; campana; fabbricano; campane; La città sarda di un eroica brigata; La città ligure con il museo Amedeo Lia; città dell Umbria ricordata per le maioliche; Grande città della Tunisia; Il suono della campana ; Un... rintocco di campana ; Una squadra calcistica campana ; Città campana dell entroterra; Arbusto con cui si fabbricano scope; Lo fabbricano le api con la cera; Vi si fabbricano oggetti di vimini; fabbricano accessori per segnare il tempo; I martelli delle campane ; Il campane llo... del presidente della Camera; Il suonare del campane llo; Uno dei suoni dell orologio o delle campane ; Cerca nelle Definizioni