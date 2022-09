Chi la perde, si rivolge al medico per ritrovarla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi la perde, si rivolge al medico per ritrovarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SALUTE

Significato/Curiosita : Chi la perde, si rivolge al medico per ritrovarla

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi salute (disambigua). per salute si intende comunemente una condizione di efficienza del proprio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con perde; rivolge; medico; ritrovarla; Può far perde re il treno...o l appuntamento; Chi la perde ... arriva in ritardo; Così è la pazienza di chi non la perde mai; Chi li perde , va in piazza; Un modo di rivolge rsi ad una divinità; Titolo con cui ci si rivolge al Pontefice; rivolge re interrogativi a se stessi; Ci si rivolge a quello competente; L anticamera del medico ; medico e filosofo svizzero del Cinquecento; La conosce il medico ; Assistito dal medico ; Cerca nelle Definizioni