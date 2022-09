C è chi la dedica all agriturismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi la dedica all agriturismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VACANZA

278 agriturismi, il 5,4% dei 23.615 agriturismi censiti a livello nazionale. in dieci anni, dal 2008 al 2018, l'incidenza degli agriturismi laziali è aumentata...

Disambiguazione – "vacanza" e "vacanze" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi rispettivamente vacanza (disambigua) e vacanze (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con dedica; agriturismo; La congregazione dedica ta alla sorella dei santi Ambrogio e Satiro; Monumento romano dedica to all assenza di conflitti; A loro è dedica ta la costa fra Livorno e Piombino; Di un vestito dedica to all attività fisica; La mèta dell'agriturismo