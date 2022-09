La casa più gelida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La casa più gelida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IGLOO

Significato/Curiosita : La casa piu gelida

Di conoscerla meglio. quando la sua mano incontra quella di mimì ("che gelida manina"), il poeta chiede alla fanciulla di parlargli di lei. mimì gli confida...

Un iglù (dall'inglese igloo, a sua volta dall'inuktitut , iglu, «casa») è un rifugio costruito con blocchi di neve, generalmente a forma di cupola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Lo struzzo in casa dei canguri; Spostamento da una casa all altra; Una famosa casa realizzata da Antoni Gaudi; Prestigiosa casa di orologi; Spira... gelida mente; Possono cantare una romanza come Che gelida manina; Se è gelida è tagliente; E' gelida quella di Mimi;