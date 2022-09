La capitale di al-Sisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale di al-Sisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CAIRO

Significato/Curiosita : La capitale di al-sisi

abd al-fatta said usayn khalil al-sisi, noto generalmente come abdel fattah al-sisi (in arabo: abd al-fatta said...

Disambiguazione – "cairo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cairo (disambigua). il cairo (in arabo: , al-qahira) è la capitale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

