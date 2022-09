Capace di sbranare un uomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capace di sbranare un uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FEROCE

Significato/Curiosita : Capace di sbranare un uomo

L'orso una preda). si sostiene che questa specie di orso sia quella che venne inviata da yahweh a sbranare i 42 bambini che insultarono eliseo nel secondo...

Titolo di baiser feroce, in spagnolo come beso feroz, in inglese come savage kiss e in numerose altre lingue. roberto saviano, bacio feroce: romanzo, feltrinelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con capace; sbranare; uomo; È capace di fare miracoli; Un vano capace ; Non adeguata, incapace ; Un uomo spietato e capace di distruggere in maniera totale; sbranare , lacerare; sbranare , fare a pezzi; uomo rozzo e villano; Tecnicamente sono foreste controllate dall uomo ; Tecnicamente sono foreste controllate dall uomo ; Quello a pesi fu il primo inventato dall uomo ; Cerca nelle Definizioni