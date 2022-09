È capace di fare miracoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È capace di fare miracoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SANTO

Significato/Curiosita : E capace di fare miracoli

Improbabili, tra cui un bambino di otto anni, che baelor credeva capace di fare miracoli. addirittura si racconta che quando fece bandire le prostitute...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

