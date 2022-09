Callosità della pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Callosità della pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DURONE

Significato/Curiosita : Callosita della pelle

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pelle (disambigua). disambiguazione – "cute" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo gruppo...

Dal giallo chiaro del graffione bianco piemontese al rosso quasi nero del durone nero di vignola. anche la polpa assume colorazione e consistenza diverse... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

