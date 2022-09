La breve dissertazione universitaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La breve dissertazione universitaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TESINA

Significato/Curiosita : La breve dissertazione universitaria

Un’università che faccia da consulente formale e supervisore (betreuer) della dissertazione durante il dottorato, chiamato promotion. a seconda dell'università...

Scolastico, vedi tesina scolastica. disambiguazione – se stai cercando l'omonimo fiume della provincia di padova, vedi tesina padovano. il tèsina è un fiume... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con breve; dissertazione; universitaria; Promette d essere breve ; Accidenti... in breve ; breve corsa per scaldare il cavallo; Il Giovanni ex CT azzurro... in breve ; dissertazione pre-laurea; Una dissertazione preliminare del laureando; La dissertazione preliminare del laureando; La dissertazione del laureando; Una tappa universitaria ; Una facoltà universitaria ; Una figura universitaria ; Lo sono i professori titolari di cattedra universitaria ; Cerca nelle Definizioni