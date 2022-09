Azienda che cura le strade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda che cura le strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANAS

Significato/Curiosita : Azienda che cura le strade

azienda strade lazio s.p.a., meglio nota attraverso l'acronimo astral, è un'azienda pubblica italiana sottoposta alla direzione e al coordinamento dalla...

L'anas è una società per azioni italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

L'anas è una società per azioni italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con azienda; cura; strade; azienda francese di resort in luoghi esotici; Fa parte della direzione azienda le; L Ermenegildo dell omonima azienda di abbigliamento; Lo studio delle varie tecniche d organizzazione azienda le; Uno specialista di pulizia e cura della persona; La dottrina del similia similibus cura ntur; La si segue per cura rsi; La scienza che cura ; Congiunge due autostrade ; Si dice che vi arrivano tutte le strade ; Le persone per le strade ; Passano sopra fiumi e strade ;