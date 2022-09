Attacca il muscolo alle ossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attacca il muscolo alle ossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TENDINE

Significato/Curiosita : Attacca il muscolo alle ossa

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi muscolo (disambigua). il termine muscolo (derivante dal latino musculus) identifica un organo composto...

Migliorano la capacità di scivolamento dei tendini. oltre alle patologie del tendine, le stesse guaine tendinee, essendo membrane sinoviali a tutti gli effetti...

