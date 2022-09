L arte di cui l Alhambra è un esempio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arte di cui l Alhambra è un esempio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MORESCA

Significato/Curiosita : L arte di cui l alhambra e un esempio

Significati, vedi alhambra (disambigua). l'alhambra è un complesso palaziale andaluso a granada. etimologicamente, alhambra in arabo è "al-amra’" (la rossa...

Infatti di derivazione operistica, ovvero la moresca del finale dell'orfeo di claudio monteverdi. la moresca è una delle danze dalle origini molto antiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

