Si arrostiscono d inverno - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : CASTAGNE

Significato/Curiosita : Si arrostiscono d inverno

Sfilata si riversano nelle stradine dei vari bairros cantando e facendo baldoria, mentre chioschi in ogni angolo arrostiscono le sarde che si mangiano...

Significati, vedi castagna (disambigua). disambiguazione – "castagne" rimanda qui. se stai cercando l'ex comune trentino, vedi castagné. la castagna è il frutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

Altre definizioni con arrostiscono; inverno; Si arrostiscono in speciali padelle; Non lo è il giardino d inverno ; Cade in inverno ; Un incerto dell inverno ; Blocca i passi in inverno ; Cerca nelle Definizioni