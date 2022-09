Architetto dell antichità, ricostruì la basilica di Santa Sofia, a Istanbul - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Architetto dell antichità, ricostruì la basilica di Santa Sofia, a Istanbul. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Architetto dell antichita, ricostrui la basilica di santa sofia, a istanbul

Della santa sofia (in turco: ayasofya-i kebîr câmi-i serîfi), e anche conosciuta come basilica di santa sofia, è uno dei principali luoghi di culto di istanbul...

antemio di tralle (in greco antico: µ ap t te, anthémios apò tis tràlleis; tralles, 474 circa – costantinopoli, 534) è stato un architetto...