L arbusto della tapioca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arbusto della tapioca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANIOCA

Significato/Curiosita : L arbusto della tapioca

Fertili terreni alluvionali rendono la thailandia primo esportatore di tapioca al mondo, secondo esportatore di riso e di caucciù, al terzo di ananas...

Si ritiene che la manioca derivi dalla sottospecie flabellifolia, proveniente dal brasile centro-occidentale. in quest'area la manioca viene coltivata probabilmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

