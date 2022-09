Si fa anche con le mele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa anche con le mele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACETO

Significato/Curiosita : Si fa anche con le mele

È stato distribuito con un titolo che può far pensare a un seguito de il tempo delle mele (la boum, 1980) e il tempo delle mele 2 (la boum 2, 1982),...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aceto (disambigua). viene definito aceto il liquido acido che è ottenuto grazie all'azione di batteri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

