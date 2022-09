Agrume che si affetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agrume che si affetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LIMONE

Significato/Curiosita : Agrume che si affetta

Piante affette da xylella spp., con malattie quali il mal di pennacchio nel pesco, la bruciatura delle foglie di oleandro, il cancro degli agrumi; è stata...

Vedi limone (disambigua). il limone (citrus limon (l.) osbeck) è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle rutaceae. il nome comune limone si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

