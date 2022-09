L addetto alle telecomunicazioni sulla nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L addetto alle telecomunicazioni sulla nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MARCONISTA

Significato/Curiosita : L addetto alle telecomunicazioni sulla nave

Funzionamento della strumentazione radio, delle telecomunicazioni e di tutti i servizi di comunicazione della nave e comunicazione tra base aeroportuale e aeroplano...

Del marconista, a bordo degli aerei, è stata rilevata e integrata con altre funzioni legate al volo dal tecnico di volo. le attività del marconista comprendono:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

