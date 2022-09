Accidenti... in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accidenti... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACC

Significato/Curiosita : Accidenti... in breve

Aristotele fa una distinzione tra due significati diversi di accidente: in un senso accidenti sono tutti quegli attributi che appartengono alla sostanza...

Gestione della circolazione ferroviaria acc – codone adenina-citosina-citosina che codifica per la treonina acc – codice aeroportuale iata dell'aeroporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 settembre 2022

