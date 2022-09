Volta lo fu della pila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Volta lo fu della pila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IDEATORE

Significato/Curiosita : Volta lo fu della pila

La pila di volta fu il primo generatore statico di energia elettrica mai realizzato. inventata da alessandro volta nel 1799, nella sua residenza a lazzate...

Theresienwiese che negli anni seguenti venne replicata, ed è quindi considerato l'ideatore della oktoberfest di monaco di baviera.

