Un vecchio tipo di punizione militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vecchio tipo di punizione militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CPR

Significato/Curiosita : Un vecchio tipo di punizione militare

Nella base militare di fort jackson, nella carolina del sud, per poi stabilirsi a miami beach (dove lavorò in una banca del sangue presso un ospedale)...

D'america cpr – abbreviazione di cuprite cpr – gruppo musicale statunitense cpr – album dei cpr del 1998 cpr - brano musicale di cupcakke del 2017 cpr – centri... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con vecchio; tipo; punizione; militare; Lil del vecchio cinema; Un vecchio signore; vecchio metodo di stampa tipografica; Guido e Giorgio del vecchio varietà; tipo di lavoro... maggiormente retribuito; tipo di carrozzeria per auto sportive; Un tipo di pane indiano; tipo di lettera propria della conmunicazione tra autorità dello Stato; La punizione di chi compie un crimine; punizione in confessionale; Luogo di punizione per i peccatori; Colpito da una punizione ; Era una veloce unità militare ; Un comando militare sco; Soldati che fanno parte del genio militare ; Corpo militare iraniano per la sicurezza interna; Cerca nelle Definizioni