È usato nell industria dolciaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È usato nell industria dolciaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GLUCOSIO

Significato/Curiosita : E usato nell industria dolciaria

Serra industria dolciaria, produttrice di caramelle dure, ripiene, toffee e gomma da masticare. completa il panorama delle industrie dolciarie la mangini...

Levogiro (l-glucosio). è uno degli zuccheri più importanti ed è usato come fonte di energia sia dagli animali che dalle piante. il glucosio è il principale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con usato; nell; industria; dolciaria; Frutto dolce e di color bruno usato nell alimentazione del bestiame; Arbusto sempreverde molto usato per le siepi; Sistema di TV a colori che era usato in Francia; Strumento agricolo dotato di lama usato per potare; Noto dipinto del Bronzino conservato nell a Galleria degli Uffizi; Nasce nell Altaj; nell a storia c è quello Medio; Frutto dolce e di color bruno usato nell alimentazione del bestiame; Il Paese più industria lizzato; Una città industria le belga; Quelli industria li sono raggruppamenti di imprese; L industria con i giacimenti e i filoni; Una specialità dolciaria di Cremona; Azienda dolciaria fondata nel capoluogo umbro; Azienda dolciaria di Cremona del 1836; Industria dolciaria italiana; Cerca nelle Definizioni