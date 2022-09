Ufficio di viceministro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ufficio di viceministro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : SOTTOSEGRETARIATO

Significato/Curiosita : Ufficio di viceministro

di campo); la segreteria del ministro; l'ufficio del coordinamento legislativo (articolato in due sezioni: «ufficio legislativo-economia» e «ufficio...

Il sottosegretario di stato, in alcuni ordinamenti, è un componente del governo che collabora con un ministro e lo assiste in particolari situazioni. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con ufficio; viceministro; L ufficio in cui più ci sono perdite... più si lavora!; L ufficio dell ACI con l anagrafe delle automobili; La competenza di un ufficio su una determinata zona; È ufficio so... all inizio; Stefano, viceministro dell economia nel 2013; Cerca nelle Definizioni