Trasferimento di beni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasferimento di beni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CESSIONE

Significato/Curiosita : Trasferimento di beni

Di beni); il trasferimento dei beni nello spazio; il trasferimento dei beni nel tempo attraverso lo stoccaggio o la conservazione per rendere i beni disponibili...

La cessione del quinto dello stipendio, o più semplicemente cessione del quinto, è un particolare tipo di prestito personale previsto in italia, che consiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con trasferimento; beni; trasferimento di un organo da un corpo all altro; trasferimento all estero di ingenti quantità monetarie; trasferimento di denaro dalle Banche Centrali ai consumatori; Interfaccia del Pc che consente il trasferimento di più bit contemporaneamente; Il beni to dittatore nato a Predappio; Reato di sottrazione di beni con uso di violenza; beni di scorta; Beneficiari di beni regalati; Cerca nelle Definizioni