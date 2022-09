Tipo di lavoro... maggiormente retribuito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di lavoro... maggiormente retribuito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : STRAORDINARIO

Significato/Curiosita : Tipo di lavoro... maggiormente retribuito

Il lavoro interinale (dal latino ad interim, "provvisorio"), nel diritto del lavoro in italia, è stato un tipo di rapporto di lavoro temporaneo vigente...

Litorale laziale. ^ straordinario (certificazione), su fimi. url consultato il 5 giugno 2015. eleonora romanò, chiara - straordinario (radio date: 11-02-2015)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

