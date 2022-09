Il tipico copricapo marocchino privo di tesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tipico copricapo marocchino privo di tesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FEZ

Significato/Curiosita : Il tipico copricapo marocchino privo di tesa

Regione come cumania. il cronista armeno aitone da corico si riferiva al khanato dell'orda d'oro come "comania". il viaggiatore marocchino ibn battuta (1304-1369...

Il fez (più correttamente arbush) è un copricapo in feltro a forma di cappello cilindrico, solitamente rosso, e talvolta con una nappa attaccata alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con tipico; copricapo; marocchino; privo; tesa; Agrume endemico e tipico della Sardegna; Uno stile vocale tipico del jazz; Il tipico dolce di Siena; tipico cane da caccia italiano; Il copricapo delle guardie reali inglesi; copricapo dei gendarmi francesi; copricapo militare pieghevole; copricapo arabo usato in occidente come sciarpa; Copricapo marocchino ; Porto marocchino ; Un tipico copricapo marocchino privo di tesa; Un tipico copricapo marocchino ; privo , in particolare di aspetti negativi; È privo di cittadinanza; Farmaco del tutto privo di sostanze attive; Rendere privo di validità; Passano lente nell attesa ; Principio d attesa ; Stabilire di comune intesa ; Lo si indossa in dolce attesa ; Cerca nelle Definizioni