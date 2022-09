La tipica frittata di patate degli spagnoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tipica frittata di patate degli spagnoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TORTILLA

Significato/Curiosita : La tipica frittata di patate degli spagnoli

Europa (patata, pomodoro, mais, cacao, fagioli, ecc.) provenienti dalle americhe. i piatti tipici sono la paella (riso, zafferano con frutti di mare o...

La tortilla de patatas, in italiano tortilla di patate, è una frittata di uova e patate. si tratta di una delle pietanze più classiche della cucina spagnola... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con tipica; frittata; patate; degli; spagnoli; tipica bevanda alcolica scozzese; Salsiccia arrotolata tipica dell Italia del nord; La tipica fantasia sartoriale scozzese ing; Una professione tipica di Wall Street ing; frittata soffice francese fra; frittata d uovo con patate in Spagna; Una frittata farcita; Una frittata farcita e ripiegata; Quella barese è a base di riso patate e cozze; I più comuni sono le patate ; Contorno di verdure o patate a cubetti; Pasta fatta in casa a base di patate ; La pelle degli alberi; Lo stato più settentrionale degli USA; La mosca nemica numero uno degli ulivi; Ce nè anche uno per la protezione degli animali; Il fuoco degli spagnoli ; Il niente degli spagnoli ; Gli spagnoli ne invocano la Vergine; spagnoli meridionali; Cerca nelle Definizioni