Lo Stato che ha per capitale Dacca - Cruciverba

Lo Stato che ha per capitale Dacca.



Soluzione 10 lettere : BANGLADESH

Significato/Curiosita : Lo stato che ha per capitale dacca

dacca (bengalese: , traslitterato in dhâkâ) è la capitale e la città più popolosa del bangladesh, nonché capoluogo del distretto omonimo. con 14,4...

016667; 89.866667 il bangladesh (pron. [bangla'd] o ['banglad]; in bengalese ), ufficialmente repubblica popolare del bangladesh (... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

