Sostanze che si producono nei reattori nucleari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanze che si producono nei reattori nucleari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : RADIO ISOTOPI

Significato/Curiosita : Sostanze che si producono nei reattori nucleari

Questo, impraticabile. i reattori 1, 2 e 3 risultavano pertanto privi di alimentazione elettrica e isolati. i reattori nucleari di questa tipologia continuano...

Idrossido di radio. è leggermente più volatile del bario. alcuni degli usi pratici del radio dipendono dalla sua radioattività: tuttavia isotopi di altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con sostanze; producono; reattori; nucleari; sostanze impiegate per le analisi chimiche; Farmaco del tutto privo di sostanze attive; Scaricare sostanze inquinanti nell ambiente; sostanze adesive derivate dal pesce; I disegni che riproducono figure piane e solide; Pianta da cui si producono anche carta e tessuti; Insieme di alberi che producono pigne; producono cera; Impianti con reattori ; E' mosso da reattori ; Si usa in reattori nucleari; Si usa nei reattori nucleari; È liberata dalle reazioni nucleari ; Unità di misura per bombe nucleari ; Come il combustibile usato nelle centrali termonucleari ; L indice di potenza di bombe nucleari ; Cerca nelle Definizioni