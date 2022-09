Snelli e scattanti...come i felini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Snelli e scattanti...come i felini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AGILI

Significato/Curiosita : Snelli e scattanti...come i felini

Crani, siccome anche i cervelli dei leopardi, che sono felini solitari, sono identici a quelli dei leoni, che sono invece felini sociali, quindi due animali...

Software fu introdotto dal manifesto agile pubblicato nel 2001. i metodi agili si contrappongono al modello a cascata (waterfall model) e altri modelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con snelli; scattanti; come; felini; snelli e scattanti; Alti e snelli ; Negli aeroporti snelli sce la consegna dei bagagli; Magri e snelli ; Svelti, scattanti ; Pronti, scattanti ; Snelli e scattanti ; come una potenza indefinita ma altissima; come dire enorme; come le scarpe non uguali; Contigui.. come angoli; felini domestici... asiatici; I felini piú veloci; Dà rifugio a felini randagi; Piccoli felini della savana; Cerca nelle Definizioni