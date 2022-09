Ci fu quella dell oro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci fu quella dell oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ETÀ

Significato/Curiosita : Ci fu quella dell oro

Le miniere d'oro, sfruttate fin dai tempi di mida: questo oro fu fondamentale per l'inizio di quella che fra il 643 a.c. e il 630 a.c. fu probabilmente...

L'età vittoriana è il periodo della storia inglese compreso nel lungo regno della regina vittoria del regno unito, cioè dal 20 giugno 1837 fino alla sua... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

quella di mano si dà per presentarsi; Tristano non amava quella dalle bianche mani; Per legare qualcosa non si usa quella di montaggio; quella di ferro era il fronte della Guerra Fredda; Città francese dell a Charente-Maritime; Nota dell Editore; Dispositivo dell elicottero; Può averla l orlo dell a moneta metallica;