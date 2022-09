Può far perdere il treno...o l appuntamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può far perdere il treno...o l appuntamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RITARDO

Significato/Curiosita : Puo far perdere il treno...o l appuntamento

ritardo – il fatto di compiere qualcosa in un tempo successivo a (o in un intervallo di tempo maggiore di) quello corretto ritardo – nelle telecomunicazioni...

ritardo – il fatto di compiere qualcosa in un tempo successivo a (o in un intervallo di tempo maggiore di) quello corretto ritardo – nelle telecomunicazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con perdere; treno; appuntamento; perdere il senso della direzione; Fa perdere l olfatto; perdere un abitudine; perdere saliva dalla bocca; Fa partire il treno ; Elettro treno ; Sul treno possono essere ristorante e letto; Un treno che fa sfollare; appuntamento polisportivo quadriennale; Un appuntamento per gli appassionati di cinema; Luogo di appuntamento ... per corridori; È casuale se non si è fissato un appuntamento ; Cerca nelle Definizioni