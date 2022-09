Può averla l orlo della moneta metallica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può averla l orlo della moneta metallica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ZIGRINATURA

Significato/Curiosita : Puo averla l orlo della moneta metallica

Dove stava li sette pianeti, segondo el loro grado alti e bassi. a torno l'orlo de sopra del dito mezo tondo era li xii signi, con certi lumi dentro del...

zigrinatura è il risultato della godronatura, una superficie a rilievo ottenuta tramite il passaggio a pressione di rulli scanalati sulla superficie dapprima... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

