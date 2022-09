Pubblica piazza della polis greca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pubblica piazza della polis greca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AGORÀ

Significato/Curiosita : Pubblica piazza della polis greca

Nell'antica grecia si indicava la piazza principale della polis. qualche precedente storico si può far risalire alle piazze minoiche, a creta, luogo nel quale...

Disambiguazione – "agora" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi agora (disambigua). agorà (in greco antico: , da e = raccolgo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

