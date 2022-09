La prova a lavoro finito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La prova a lavoro finito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COLLAUDO

Significato/Curiosita : La prova a lavoro finito

Numero finito di proprietà positive. intersecando la prima con la seconda, poi la loro intersezione con la terza e così via, in un numero finito di passi...

Venga destinata all'utilizzo. il collaudo è una metodologia di controllo qualità come la prova. le operazioni di collaudo differiscono a seconda dell'opera... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Lo si prova quando si soffre; Mette a dura prova i marinai; Esclamazione d approva zione; prova l assenza dal luogo del reato; Per lavoro vende sigarette e francobolli; Fu un ente del dopolavoro ; È allegra in un capolavoro dell operetta; Solerti nel lavoro ; L infinito di ito; Retta tangente ad una curva all infinito ; Il giorno non ancora finito ; Così è definito l erede di un importante famiglia;