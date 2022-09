Lo è la persona in ritardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la persona in ritardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FRETTOLOSA

Significato/Curiosita : Lo e la persona in ritardo

la disabilità intellettiva (precedentemente chiamata ritardo mentale o insufficienza mentale) è una patologia cognitiva persistente data da un alterato...

Estiva è interrotta da un improvviso acquazzone che costringe tutti a un frettoloso ritorno in città. nel casotto ormai deserto resta solo il "guardone" (ninetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con persona; ritardo; Attestano l identità e le idoneità di una persona ; Uno specialista di pulizia e cura della persona ; Una singola persona ; persona o cosa eccezionale... alla latina; Chi la perde... arriva in ritardo ; Non è in ritardo ; Esitazione che produce un ritardo ; Il fenomeno per cui un effetto avviene in ritardo per la variazione della causa; Cerca nelle Definizioni