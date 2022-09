Particolari accordi di note musicali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Particolari accordi di note musicali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRIADI

Distinguono sette specie di accordi di settima. la teoria musicale considera dissonanti tutti gli accordi di settima. l'accordo di settima di prima specie è anche...

Kong con il compito di contrastare l'azione delle triadi. a partire dalla fine degli anni '50, le triadi crearono di fatto il moderno mercato globale dell'eroina... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

