Offesa ad un pubblico ufficiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Offesa ad un pubblico ufficiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OLTRAGGIO

Voce principale: pubblico ufficiale. un pubblico ufficiale, secondo la legge italiana, è una persona che eserciti una funzione pubblica legislativa, giudiziaria...

oltraggio – un reato oltraggio (outrage) – romanzo di henry denker del 1982 oltraggio (flood) – romanzo di andrew vachss del 1985... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

