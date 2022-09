Noto dipinto del Bronzino conservato nella Galleria degli Uffizi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto dipinto del Bronzino conservato nella Galleria degli Uffizi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 22 lettere : ALLEGORIA DELLA FELICITÀ

Significato/Curiosita : Noto dipinto del bronzino conservato nella galleria degli uffizi

Tavola di agnolo di cosimo, detto il bronzino. il dipinto è anche noto come ritratto di giovane donna con libro. il dipinto è presentato entro una seicentesca...

Riportati dall'emiliani. questa allegoria è stata interpretata come la felicità che porta nella mano destra il simbolo della medicina e nella sinistra una... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

