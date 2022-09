Non sfugge allo stoico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non sfugge allo stoico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LAMENTO

Significato/Curiosita : Non sfugge allo stoico

Difficile traduzione, inizialmente concepito come una potenza inesauribile che sfugge a qualunque tentativo di definizione. il carattere cinese (la cui parte...

La lamentazione o lamento è una forma musicale o poetica che esprime dolore, dispiacere o lutto. molti dei poemi più antichi sono delle lamentazioni e...

Altre definizioni con sfugge; allo; stoico; sfugge da tempo all arresto; Quella rossa è una persona sfugge nte; Timida, sfugge nte; Oggetto di cui... sfugge il nome; Ballo di strada... a New York; Addosso allo spadaccino Goemon in un noto cartone; Un cavallo ... come il narvalo; Viene insaccata anche a forma di ferro di cavallo ; Non lo emette lo stoico ; Il filosofo stoico di cui Ariano tramandò le massime; Filosofo stoico di Rodi; Filosofo stoico romano che in gioventù fu schiavo; Cerca nelle Definizioni