Nasce nell Altaj - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nasce nell Altaj. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OB

Significato/Curiosita : Nasce nell altaj

Urali fino alle rive del pacifico e, in latitudine, dalle catene dei monti altaj e dei monti saiani fino alle rive del mare artico, territorio tutto compreso...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ob. l'ob' (talvolta traslitterato obi; in russo: [op] oppure [b]) è un fiume artico della... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con nasce; nell; altaj; nasce dal monte Fumaiolo; nasce dai Carpazi; Condizione di chi nasce senza un orecchio; Armonia che nasce dall accordo di più voci o suoni; nell a storia c è quello Medio; Frutto dolce e di color bruno usato nell alimentazione del bestiame; Serve per appendere gli abiti nell armadio; Insieme a pinne ed occhiali, per Edoardo Vianell o; Fiume asiatico che nasce nell altaj ; Fiume asiatico che nasce nell altaj ; Città russa capoluogo del territorio dell'altaj ; Fiume asiatico che nasce nell'altaj ; Cerca nelle Definizioni