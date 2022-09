Il Maurizio autore di provocatorie opere d arte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Maurizio autore di provocatorie opere d arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CATTELAN

Significato/Curiosita : Il maurizio autore di provocatorie opere d arte

In veneto. le sue opere combinano la scultura con la performance, ma spesso includono eventi di tipo happening, azioni provocatorie, pezzi teatrali, testi-commento...

Alessandro cattelan (tortona, 11 maggio 1980) è un conduttore televisivo e radiofonico italiano. nato e cresciuto a tortona, in provincia di alessandria... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con maurizio; autore; provocatorie; opere; arte; Con questa epressione lancia la pubblicità maurizio Costanzo; Un maurizio allenatore; La città della Liguria con Porto maurizio ; Fratelli come Giorgio e maurizio Damilano; Il Nick autore britannico di Febbre a 90°; Il Gianni autore de La torta in cielo; Cantautore della hit del 2011 Just the way you are; Il Marco giornalista, autore de L odore dei soldi; Maurizio autore di provocatorie opere d arte; Il Maurizio autore di provocatorie opere d arte; Come persone molto critiche e provocatorie ; È allegra in un capolavoro dell opere tta; Collegamenti, relazioni fra opere ; opere fortificate; L impronta artistica che contraddistingue le opere di Canova; Parte della fisica che studia la luce; Il cognome del Pierfrancesco in arte Pif; Organismi unicellulari apparte nenti ai protisti; arte marziale di origini israeliane; Cerca nelle Definizioni