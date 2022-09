Immaginarie, prive di corrispondenza con la realtà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Immaginarie, prive di corrispondenza con la realtà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FITTIZIE

Significato/Curiosita : Immaginarie, prive di corrispondenza con la realta

di energia interne per i processi geologici sono il decadimento di isotopi radioattivi all'interno del nucleo e l'aumento di calore in corrispondenza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi don camillo (disambigua). don camillo è un personaggio immaginario creato dallo scrittore, giornalista... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con immaginarie; prive; corrispondenza; realtà; Il _ Rosso: Snoopy Io combatte in immaginarie battaglie aeree; prive di valore, futili; prive della vista; prive di tortuosità; prive dei requisiti necessari; Viene utilizzato per smistare la corrispondenza ; In corrispondenza dello stinco se si è di spalle; Le hanno i binari in corrispondenza degli scambi; Armonica corrispondenza fra oggetti fra; Lo era, in realtà , la Santa Maria usata da Colombo; Essere presenti nella realtà ; Si fa alla parmigiana, in realtà è un frutto; Conforme alla realtà ; Cerca nelle Definizioni