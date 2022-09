Grossi contenitori di cartone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossi contenitori di cartone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCATOLONI

Significato/Curiosita : Grossi contenitori di cartone

7 600 kwh di energia elettrica tutti i materiali non cellulosici, i contenitori di prodotti pericolosi; carte sintetiche; ogni tipo di carta, cartone e cartoncino...

L'imballaggio, l'immagazzinamento e il trasporto di beni, sono dette scatoloni. il termine scatoletta viene invece comunemente usato per riferirsi a... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

